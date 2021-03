Sponsor tecnico, Kappa pronta a lasciare: un'azienda campana in pole

Novità in casa Napoli sul fronte dello sponsor tecnico. Secondo quanto riportato da Calciomercato.it, la Kappa lascerà gli azzurri con un anno di anticipo e la Legea sarebbe in pole per sostituirla. L’azienda campana avrebbe superato una folta concorrenza formata da Castore, Mizuno e Adidas e, ad oggi, rappresenta la favorita per vestire il club azzurro a partire dalla prossima stagione.