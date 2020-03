Sportitalia - Le conseguenze del Coronavirus: stop alla Serie D e rischia cancellazione il Viareggio Cup

Il coronavirus condiziona il calcio. Porte chiuse in Serie A, B e C ma non solo. Il direttore di Sportitalia Michele Criscitiello sui social fa sapere che anche la Serie D si fermerà ed è a rischio il Torneo di Viareggio al quale il Napoli comunque non avrebbe partecipato. "Stop alla serie D! Nel week end fermi tutti i 9 gironi. La settimana successiva era già prevista la sosta. Anche il Torneo di Viareggio verso la cancellazione" il suo tweet.

