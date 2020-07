Sportitalia - Osimhen resta a Napoli: un'altra notte all'Hotel Britannique per la punta

Sembrava dovesse partire oggi, non sarà così: secondo quanto riferito da Sportitalia, infatti, Victor Osimhen, attaccante del Lille, classe 1998, rimarrà un altro giorno a Napoli e dormirà dunque per un'altra notte all'Hotel Britannique. Sarà l'occasione, per lui e i suoi agenti e la compagna, di conoscere ancora meglio la città e, perché no, avere un nuovo contatto con la società azzurra per formalizzare l'accordo e raggiungere la definitiva intesa.