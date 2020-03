Sportmediaset - Respinta la proposta del Napoli: in settimana si giocherà regolarmente la Coppa Italia

La proposta del Napoli di far giocare Juve-Inter in settimana non è stata accolta, quindi in settimana si giocherà la Coppa Italia con le limitazioni del caso dove previsto. Lo annuncia il portale Sportmediaset, che prova poi ad abbozzare due possibili ipotesi per il recupero del derby d'Italia

Le sei partite rinviate lo scorso weekend verrebbero così recuperate tra sabato 7, domenica 8 e lunedì 9, così il match clou dello Stadium si potrebbe giocare a porte aperte salvando l'incasso (circa 5 mln) dei bianconeri e l'immagine del Paese all'estero. La 27esima giornata verrebbe così interamente spostata al 13 maggio (e dunque la finale di Coppa Italia slitterebbe al 20 maggio e a San Siro, perché l'Olimpico verrà 'consegnato' alla Uefa per Euro 2020)

L'altra possibilità che resta in piedi, ma che piace a pochi, è lo scivolamento della 26esima giornata al 13 maggio, con il prossimo weekend di campionato che verrebbe riscritto seguendo il decreto governativo: si giocherebbe dunque sabato e domenica a porte aperte dove è possibile spostando al lunedì successivo le partite soggette a restrizioni.