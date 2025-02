Sprofonda lo United, 97’ per Garnacho nel ko col Crystal Palace: Europa irraggiungibile

vedi letture

Non c'è tregua per il Manchester United, sconfitto in casa dal Crystal Palace proprio dopo essere tornato al successo col Fulham nell'ultimo turno di campionato. I Red Devils, con Garnacho in campo per 90 minuti e Zirlzee subentrato al 73', hanno perso 2-0 a causa delle due reti di Mateta al 64' e all'89' nella sfida valida per il 24° turno di Premier League. In campo per tutto il match Alejandro Garnacho, l'attaccante argentino a lungo obiettivo di mercato del Napoli a gennaio dopo un buon inizio non incidec.

Nell'altra gara pomeridiana vittoria esterna del Tottenham sul campo del Brentford, sempre per 0-2. A deciderla sono stati l'autogol di Janelt al 29' e la rete di Sarr all'87'. Tra i padroni di casa esordio per l'ex Fiorentina Kayode, entrato al 76'. Di seguito la classifica di Premier League aggiornata.

Liverpool 56*

Arsenal 47*

Nottingham Forest 47

Manchester City 41*

Newcastle 41

Chelsea 40*

Bournemouth 40

Aston Villa 37

Fulham 36

Brighton 34

Brentford 31

Crystal Palace 30

Manchester United 29

West Ham 27*

Tottenham 27

Everton 26*

Wolves 19

Leicester 17

Ipswich 16

Southampton 9

*una partita in meno