Ufficiale Squadra al completo per Conte, tutti i nazionali sono rientrati: la nota del club

Antonio Conte avrà a disposizione la rosa al completo per le prossime sedute d'allenamento in vista della partita contro il Cagliari. Infatti, come annunciato da SSCNapoli sul proprio sito ufficiale, tutti i giocatori che erano impegnati con le rispettive Nazionali sono rientrati.

Di seguito il comunicato ufficiale del club: "SSC Napoli Training Center- Gli azzurri proseguono la preparazione in vista del prossimo match di campionato, in programma domenica alle 18:00, alla Unipol Domus contro il Cagliari. Tutti i calciatori sono rientrati dagli impegni con le proprie Nazionali".