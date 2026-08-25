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SSC Napoli, annunciata nuova partnership prestigiosa: il comunicato

SSC Napoli, annunciata nuova partnership prestigiosa: il comunicato
Oggi alle 13:20Notizie
di Arturo Minervini

Nuova partnership commerciale per il Napoli. Attraverso una nota pubblicata sul proprio sito ufficiale, il club azzurro ha annunciato l'accordo con Q8 per la stagione sportiva 2026/27. Una collaborazione che punta a valorizzare lo sport come strumento di aggregazione e inclusione, rafforzando allo stesso tempo il rapporto con il territorio e con la tifoseria.

Napoli, nuova partnership con Q8 per la stagione 2026/27

Di seguito il comunicato della SSC Napoli:  La SSC Napoli è lieta di annunciare l’avvio di una nuova partnership con Q8 per la stagione sportiva 2026/27. L’accordo nasce dalla volontà condivisa di valorizzare lo sport come strumento di aggregazione, inclusione e vicinanza alle persone, rafforzando il legame con il territorio e con i milioni di tifosi che seguono quotidianamente il Club.

La collaborazione prevede lo sviluppo di iniziative dedicate ai tifosi, alla comunità e ai temi della mobilità, con l’obiettivo di generare valore condiviso nel contesto della transizione energetica.

La partnership consolida la presenza di Q8 nel calcio italiano e conferma l’impegno dell’azienda a sostegno dello sport e della sua capacità di coinvolgere, unire e creare nuove connessioni con il territorio.

Le parole di Tommaso Bianchini, Direttore Generale - Area Business di SSC Napoli

 “Siamo molto soddisfatti di accogliere Q8 tra i partner di SSC Napoli. Condividiamo una visione dello sport capace di creare valore, favorire la partecipazione e rafforzare il rapporto con il territorio. La storica presenza di Q8 a Napoli rende questa collaborazione ancora più significativa. Lavoreremo insieme per sviluppare iniziative rivolte ai nostri tifosi e alla comunità”.

Fabio Curtacci, Direttore Retail & Marketing di Q8: “Per Q8, essere al fianco di SSC Napoli significa consolidare ulteriormente il legame con una città alla quale siamo storicamente legati e con la quale vogliamo continuare a rafforzare la relazione. In un territorio in cui il calcio rappresenta una parte profondamente radicata dell’identità e della vita quotidiana, siamo orgogliosi di intraprendere questo percorso insieme al Club e di poter contribuire alla comunità napoletana attraverso la straordinaria capacità dello sport di generare senso di appartenenza, connessioni e condivisione”.