Ufficiale SSC Napoli, annunciata nuova partnership prestigiosa: il comunicato

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Nuova partnership commerciale per il Napoli. Attraverso una nota pubblicata sul proprio sito ufficiale, il club azzurro ha annunciato l'accordo con Q8 per la stagione sportiva 2026/27. Una collaborazione che punta a valorizzare lo sport come strumento di aggregazione e inclusione, rafforzando allo stesso tempo il rapporto con il territorio e con la tifoseria.

Napoli, nuova partnership con Q8 per la stagione 2026/27

Di seguito il comunicato della SSC Napoli: La SSC Napoli è lieta di annunciare l’avvio di una nuova partnership con Q8 per la stagione sportiva 2026/27. L’accordo nasce dalla volontà condivisa di valorizzare lo sport come strumento di aggregazione, inclusione e vicinanza alle persone, rafforzando il legame con il territorio e con i milioni di tifosi che seguono quotidianamente il Club.

La collaborazione prevede lo sviluppo di iniziative dedicate ai tifosi, alla comunità e ai temi della mobilità, con l’obiettivo di generare valore condiviso nel contesto della transizione energetica.

La partnership consolida la presenza di Q8 nel calcio italiano e conferma l’impegno dell’azienda a sostegno dello sport e della sua capacità di coinvolgere, unire e creare nuove connessioni con il territorio.

Le parole di Tommaso Bianchini, Direttore Generale - Area Business di SSC Napoli

“Siamo molto soddisfatti di accogliere Q8 tra i partner di SSC Napoli. Condividiamo una visione dello sport capace di creare valore, favorire la partecipazione e rafforzare il rapporto con il territorio. La storica presenza di Q8 a Napoli rende questa collaborazione ancora più significativa. Lavoreremo insieme per sviluppare iniziative rivolte ai nostri tifosi e alla comunità”.

Fabio Curtacci, Direttore Retail & Marketing di Q8: “Per Q8, essere al fianco di SSC Napoli significa consolidare ulteriormente il legame con una città alla quale siamo storicamente legati e con la quale vogliamo continuare a rafforzare la relazione. In un territorio in cui il calcio rappresenta una parte profondamente radicata dell’identità e della vita quotidiana, siamo orgogliosi di intraprendere questo percorso insieme al Club e di poter contribuire alla comunità napoletana attraverso la straordinaria capacità dello sport di generare senso di appartenenza, connessioni e condivisione”.