Ufficiale Castel Volturno, il report del club: le ultime sul neo acquisto Badiashile

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Gli azzurri hanno iniziato la preparazione in vista del prossimo appuntamento di campionato, in programma domenica alle 18:30 contro il Como

Il Napoli è tornato subito al lavoro dopo il successo conquistato in trasferta contro il Genoa. Gli azzurri hanno iniziato la preparazione in vista del prossimo appuntamento di campionato, in programma domenica alle 18:30 contro il Como allo stadio Maradona. Dal Training Center arrivano anche aggiornamenti sulle condizioni di Benoit Badiashile.

Napoli-Como, azzurri al lavoro: Badiashile parzialmente in gruppo

Di seguito il comunicato pubblicato dalla SSC Napoli sul proprio sito ufficiale: “SSC Napoli Training Center- Dopo la vittoria esterna di Genova, gli azzurri si sono allenati in vista della prossima gara di campionato, domenica alle 18:30 contro il Como al Maradona. Nella seduta mattutina il gruppo ha svolto riscaldamento e lavoro atletico. A seguire esercitazioni finalizzate al possesso e partitina. Badiashile ha svolto lavoro personalizzato e parte della sessione con la squadra.”