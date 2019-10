SSC Napoli avvisa i tifosi: "Rispettate tutte le norme Uefa in vista della trasferta di Salisburgo"

In occasione della gara di UEFA Champions League Salzburg vs Napoli , che si disputerà mercoledi 23 ottobre 2019 alle ore 21.00, allo Stadion Salzburg , la SSC Napoli sul proprio sito ufficiale invita tutti i propri sostenitori al rispetto delle norme vigenti in materia di sicurezza, in linea con le regole UEFA, la cui violazione comporterebbe sanzioni al club ospitato. Pertanto si invitano i tifosi napoletani a contribuire alla serata di sport nel rispetto del clima sereno e della passione autentica dei tifosi azzurri, di prendere visione del regolamento d’uso dello Stadion Salzburg, di lasciare libere le scale e tutte le altre vie di fuga ed a non utilizzare fumogeni, petardi e qualsiasi altro materiale pirotecnico.