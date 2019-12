Ssc Napoli, il commento sul sito web: "Nel salotto buono d'Europa da imbattuti!"

Un poker bello e buono, ottimo per approdare agli ottavi di finale. Nel segno di Arkadiusz Milik, di Dries Mertens, ma di tutto il gruppo Napoli. Contro il Genk non c'è mai stata storia e il club azzurro ha così commentato il successo sul sito ufficiale: "Il Napoli batte il Genk per 4-0 e si qualifica agli ottavi di Champions League. E' la notte del San Paolo che celebra le gesta dell'uomo e dell'ex capitano Marek Hamsik e festeggia il ritorno degli azzurri nelle 16 squadre più forti d'Europa. La copertina della serata se la prende Milik che al suo ritorno da titolare dopo l'infortunio si ripresenta con una tripletta e tre squilli da bomber di razza. Arek fa "Hat-trick" e si porta il pallone a casa: un gol di sinistro di "rapina", uno di destro da rapace d'area e il tris su rigore che impreziosisce la sua partita perfetta. Sempre su rigore chiude la sfida Mertens che si regala un "cucchiaio" per griffare il 4-0. Per la prima volta il Napoli chiude un girone Champions senza mai perdere una gara, primato al quale va ascritto anche il successo contro i campioni d'Europa del Liverpool. Venerdì conosceremo l'avversario degli ottavi e la sorte dell'urna. Con una sola certezza: il Napoli è nel salotto buono d'Europa...".