SSC Napoli: "Nuova procedura di prenotazione per il Maradona per tesserati Coni, Figc e Aia"
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SSC Napoli comunica che, a partire da oggi, sarà possibile accedere alla nuova piattaforma per prenotare un posto allo Stadio Diego Armando Maradona per i tesserati CONI - FIGC - AIA. Lo annuncia il club con questa nota diffusa sul proprio sito ufficiale.
"Tutte le novità sono descritte alla seguente pagina: https://sscnapoli.it/regolamento-accrediti-coni-figc-aia/
SSC Napoli informa che tutti i codici precedentemente rilasciati non saranno più validi. L’unica procedura da utilizzare sarà quella descritta a questo link.
Per il match Napoli vs Milan, una volta approvata la registrazione, sarà possibile prenotare il posto a partire dalle ore 12:00 di venerdì 27 Marzo 2026" si legge nel comunicato.
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