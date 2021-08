SSCNapoli, il commento sul sito: "10 leoni! Vittoria senza discussione!"

Come di consueto, la SSCNapoli ha commentato la prova degli azzurri sul proprio sito web: "Il battesimo del capitano e il marchio di Elmas. Il Napoli batte il Venezia al debutto in Serie A per 2-0. Un match che si complica dopo una ventina di minuti per l'espulsione di Osimhen. Ma il Napoli dimostra di avere 10 leoni e cambia l'inerzia del match dopo l'ora di gioco. Insigne prima tira un rigore alto, poi però si prende la ressponsabilità dei campioni e alla seconda occasione dal dischetto infila il gol che sblocca il match. Poi è Elmas che con una percussione chiude la sfida. Successo senza nessuna ombra o discussione. Si parte bene come aveva chiesto Spalletti. E chi ben comincia è a metà dell'opera...".