SSCNapoli, il commento sul sito: "Che rammarico al 92' e 96', ma si esce da leoni!"

Come di consueto, la SSCNapoli ha commentato la prova degli azzurri sul proprio sito web: "Un colpo di testa a botta sicura di Mario Rui salvato da Handanovic sulla linea al 92esimo scolpisce questo Inter-Napoli terminato 3-2. Parlare di rammarico è un eufemismo per gli azzurri. Il Napoli passa per primo con un gran destro di Zielinski. Poi la rimonta della Beneamata che dopo un'ora si porta 3-1. Ma dopo è solo Napoli. Uno strepitoso destro di Mertens che si infila all'incrocio fissa il 3-2. E nei minuti di recupero succede di tutto. Mario Rui si tuffa sul secondo palo e Handanovic con una mano salva e con un'altra prega. Poi Mertens al 96 colpisce al volo da 3 metri e alza troppo la mira. Vince l'Inter ma sono per il risultato. Il Napoli esce da San Siro con la criniera alta dei leoni indomiti".