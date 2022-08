SSCNapoli, il commento sul sito: “Gol Ndombele fusione di tecnica e potenza, linea verde centrale nel progetto”

Come di consueto, la SSCNapoli ha commentato la prova degli azzurri nell’amichevole contro la Juve Stabia

Fonte: sscnapoli.it

Come di consueto, la SSCNapoli ha commentato la prova degli azzurri nell’amichevole contro la Juve Stabia: “Il rullo di tamburo che esalta il pomeriggio di Gala lo lancia Tanguy Ndombele che dopo un'ora si presenta con un gol che è una perfetta fusione tra tecnica e potenza. Progressione rapida e destro che sfreccia oltre i limiti dell’autovelox. Una prodezza che fa da copertina alla gara e da biglietto di ingresso in azzurro per il centrocampista francese. A chiudere la serata c’è la ventata di freschezza di Giuseppe Ambrosino che, nel finale che Spalletti dedica a ben 9 Primavera, vola verso la porta e segna con un destro piazzato. Una rete che ha un significato ben più profondo di una amichevole per il baby azzurro. Quasi al 90esimo una perla di Zerbin griffa e suggella la gara a dimostrazione che la linea verde è sempre centrale nel progetto della Società. Finisce con l’applauso del popolo del Maradona che abbraccia il Napoli verso la nuova avventura appena iniziata e già ricca di passione ed entusiasmo”.