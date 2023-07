SSCNapoli, il commento sul sito: "Tante indicazioni positive, materiale su cui potrà lavorare Garcia"

Il Napoli campione d'Italia vince la prima amichevole a Dimaro Folgarida contro l'Anaune Val di Non per 6-1.

Fonte: sscnapoli.it

Il Napoli campione d'Italia vince la prima amichevole a Dimaro Folgarida contro l'Anaune Val di Non per 6-1. Test ormai tradizionale e anche beneaugurante contro la squadra trentina. Di Politano il primo gol stagionale, su rigore, e poi tante indicazioni positive soprattutto sotto il profilo della linea verde con 4 reti firmate da ragazzi che orbitano nel settore giovanile: Vergara, Cioffi, Coli Saco e Iaccarino. Materiale su cui potrà lavorare proficuamente Garcia, come nelle corde e negli intendimenti del tecnico francese. Chiude al 90esimo Olivera che fissa il 6-1 finale. Prossimo appuntamento lunedì per il secondo test contro la Spal, allorquando sarà anche l'occasione di vedere il battesimo di altri campioni d'Italia con addosso la maglia del tricolore.

Napoli primo tempo: Contini, Zanoli, Folorunsho, Juan Jesus, Mario Rui, Vergara, Demme, Spavone, Politano, Zerbin, Ambrosino. All. Garcia

Napoli secondo tempo: Idasiak, Marchisano, D'Avino, Obaretin, Olivera, Russo, Iaccarino, Coli Saco, Marranzino, Cioffi, D'Agostino.

Anaune: Gionta, Sartori, Badjan, Menapace, Allegretti, Faes, Micheli, Casagrande, Biscaro, Kumrija, Diagne. All. Mariotti

Arbitro: Terribile di Bassano del Grappa

Marcatori: 22' Politano rig., 25' Vergara, 49' Cioffi, 51' Biscaro rig., 57' Coli Saco, 69' Iaccarino, 90' Olivera