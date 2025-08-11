Ufficiale SSCNapoli, iniziativa per la nuova maglia: dalle 16 caffè gratis nei seguenti bar

In occasione del lancio di Café, la terza maglia ufficiale del Napoli (qui foto e dettagli), la SSC Napoli ha annunciato anche una simpatica iniziativa: "SSCNapoli e Caffè Toraldo, Official Coffee Partner del Club, rinnovano la tradizione del “caffè sospeso” offrendo un espresso a tutti i tifosi che, tra le ore 16:00 e le ore 17:00 di oggi, 11 agosto, mostreranno la grafica social dell’iniziativa in uno dei seguenti bar della città:

Gran Bar Toraldo – Via Luca Giordano, 124

Bar Varriale – Via Roma, 366

Il Caffè di Toraldo – Corso Arnaldo Lucci, 154

Tumasi’ – Piazza Dante, 44

Bar Pace – Via Manzoni, 147/D

Bar Funè – Via San Carlo, 7/A

Caffè Federico – Corso Umberto I, 36

Bar Carioca – Corso Meridionale, 21 (dalle 15:30 alle 16:30)

Bar Dolceamaro – Via Duomo, 302

Caffè Varriale di Maria Varriale – Via Miano, 13/15

Il third kit sarà disponibile dalle ore 15 dell’11 agosto 2025 sul webstore ufficiale SSC Napoli e in tutti i punti vendita ufficiali del Club, compreso quello di Castel di Sangro. A partire dal 12 agosto sarà acquistabile su tutta la rete distributiva.