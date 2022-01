Stadi chiusi a metà per il Covid, ma a Sanremo ci sarà pienone: Ariston col 100% del pubblico

Capienza al cento per cento del Teatro Ariston e nave da crociera, in rada a Sanremo, soltanto come studio televisivo. Sono queste le principali novità e conferme emerse stamani nel corso dell’ultimo Comitato sull’ordine e la sicurezza pubblica, che si è riunito in Prefettura a Sanremo, in vista del Festival di Sanremo (1-5 febbraio). Ad annunciarle è stato il sindaco della città dei Fiori, Alberto Biancheri. Lo scrive Calcio&Finanza.