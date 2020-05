Stadi vuoti fino al 2021? L'originale idea dalla Danimarca: tifosi sugli spalti collegati via Zoom

Originale scelta dell'AGF, squadra del massimo campionato danese, che per la ripresa del campionato ha deciso, in collaborazione con Zoom, di avvalersi del pubblico virtuale. Non si tratta di persone fittizie, bensì persone reali connesse tramite il servizio di videoconferenza, di questi tempi molto popolare. Verranno messi dei maxischermi all'altezza degli spalti dove compariranno i tifosi che si connetteranno per seguire l'evento. Le persone potranno accedervi gratuitamente e indipendentemente dalla fede calcistica. L'AGF, giocherà contro il Randers la partita che sancirà il ritorno della Superliga.