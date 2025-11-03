Stadio al Caramanico, Fico e Manfredi hanno raccolto la preoccupazione dei lavoratori
Roberto Fico al mercato Caramanico: "Serve tutelare i lavoratori, non cancellare un’identità" Il candidato del centrosinistra alle regionali in Campania ha fatto tappa ieri a Poggioreale, nell’area che ospita lo storico mercato e che, secondo i piani del presidente Aurelio De Laurentiis, potrebbe diventare la sede del nuovo stadio della SSC Napoli.
Con Fico era presente anche il sindaco Gaetano Manfredi. Come ricorda Il Mattino, il Comune di Napoli ha più volte ribadito la necessità di salvaguardare i lavoratori e l’attività mercatale, sottolineando che ogni ipotesi di riqualificazione dovrà passare per un dialogo con chi, in quell’area, lavora da anni. Proprio i commercianti, nel corso della visita, hanno rilanciato le loro preoccupazioni per il progetto di De Laurentiis, chiedendo garanzie sul futuro del mercato e dei posti di lavoro.
