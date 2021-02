Stadio Maradona, il Comune di Napoli ha approvato i lavori di manutenzione

La giunta comunale di Napoli, su proposta dell'assessore allo Sport Ciro Borriello, ha approvato in linea economica il progetto esecutivo, già approvato in linea tecnica, relativo ai 'Lavori di ristrutturazione ed adeguamento funzionale dello Stadio Diego Armando Maradona III lotto', che include anche lavori di manutenzione della copertura dello Stadio. La cifra complessiva per l’intervento è pari a 1 milione e 240mila euro.