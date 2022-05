Stagione da dimenticare per Nandez: l'ex compagna lo accusa: "Ha qualcosa da nascondere"

Nahitan Nandez, centrocampista del Cagliari, è tra gli assenti della sfida salvezza contro la Salernitana.

Nahitan Nandez, centrocampista del Cagliari, è tra gli assenti della sfida salvezza contro la Salernitana. L’uruguaiano nel 2022 a causa di una lesione al legamento collaterale del ginocchio destro ha giocato appena tre spezzoni in campionato, contro la Roma alla ventiduesima e nelle ultime due sfide con Genoa e Verona. A fermarlo venerdì, invece, una lesione muscolare di secondo grado, sempre alla gamba destra, che mette a rischio pure Inter e Venezia.

Fuori dal campo: Per Nandez è un momento complesso anche fuori dal campo. Dopo le denunce per violenza domestica, a cui seguirono le controdenunce da parte del giocatore, l’ex compagna Sarah Garcia ha parlato a El Pais per la prima volta sull’argomento: "Ho subito delle violenze davanti ai miei figli, se Nandez non è mai tornato in Uruguay dopo il mandato di cattura significa che ha qualcosa da nascondere", le parole riportate oggi da La Gazzetta dello Sport.