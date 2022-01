Stagione finita per Chiesa, una bruttissima notizia per la Nazionale: salterà spareggi Mondiali

Può considerarsi conclusa la stagione di Federico Chiesa. L'attaccante della Juventus questa mattina s'è sottoposto a esami che hanno evidenziato la lesione del crociato anteriore sinistro: nei prossimi giorni il calciatore classe '97 si sottoporrà a intervento chirurgico, con tempi di recupero stimati intorno ai sei mesi.

Pessima notizia per Massimiliano Allegri, ma anche per il ct Roberto Mancini che non avrà a disposizione uno dei giocatori più importanti della sua nazionale per gli spareggi Mondiale di marzo. Chiesa quasi certamente non sarà a disposizione anche per le cinque gare di giugno.