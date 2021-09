Stanotte all’1 c'è Colombia-Cile: Ospina e Cuadrado anticipano Napoli-Juve

La Colombia del ct Reinaldo Rueda è a caccia di punti qualificazione per Qatar2022 e questa notte affronterà il Cile alle ore 1 a Barranquilla. Nel 4-2-3-1 dei Cafeteros troveranno spazio due giocatori di Serie A, ovvero David Ospina del Napoli e Juan Cuadrado della Juventus. Ovvero le due squadre impegnate al Maradona sabato alle 18. Per entrambi dovrebbe essere previsto un volo charter organizzato ad hoc per permettere il rientro in tempo per la partita, anche se l'impiego da parte di Spalletti e Allegri non è affatto scontato. Questa la probabile formazione della Colombia in vista della sfida di questa notte: Ospina; Munoz, Cuesta, Murillo, Moreno; Barrios, Uribe; Cuadrado, Quintero, Diaz; Borja