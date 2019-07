Stasera alle 20 "A tutto Napoli - Speciale Dimaro" la trasmissione di Paolo Del Genio su Tele A (canale 18)

Questa sera alle 20.00 su Tele A (canale 18 in Campania, visibile anche sull'80 in Marche, Abruzzo, Basilicata e Puglia e 189 nel Lazio) e Sky 903, parte 'A tutto Napoli - Speciale Dimaro', la trasmissione d'approfondimento di Paolo Del Genio che dal lunedì al sabato proporrà il solito appuntamento col filo diretto con i tifosi ed anche temi d'approfondimenti. La trasmissione sarà visibile anche in diretta sulla pagina Facebook di Tuttonapoli e vedrà la presenza di ospiti, tra cui anche il direttore di Tutto Napoli, Antonio Gaito. Per intervenire in diretta: 334 7586151. Replica alle 23,15