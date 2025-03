Stasera c'è Germania-Italia, le probabili formazioni: le ultime sui 'napoletani'

Germania-Italia determinerà tanto del nostro immediato futuro. In una delle cornici più belle del mondo, in uno stadio che evoca ricordi dolci ma ormai anche lontani, la Nazionale di Spalletti sarà chiamata a ribaltare il 2-1 incassato giovedì sera a San Siro se vorrà staccare il pass per le Finals (a quel punto di scena a Torino) e scrivere il suo nome nel girone di qualificazione Mondiale dove non c'è la Norvegia di Haaland.

Come arriva la Germania

"Goretzka giocherà". E' questa l'unica indicazione di formazione che Julian Nageslmann ha voluto dare alla voglia della sfida contro l'Italia. "Perché dovrei aiutare Spalletti?", ha detto a un giornalista che chiedeva lumi sulla formazione il giovane commissario tecnico tedesco pronto a lanciare dall'inizio chi giovedì sera, entrando al 46esimo, gli ha cambiato la partita: quindi Schlotterbeck e soprattutto Kleidienst. Ci sono poi un paio di ballottaggi che verranno sciolti solo nell'immediato prepartita: Stiller in vantaggio su Gross e Leweling avanti sull'ex genoano Amiri.

Come arriva l'Italia

"Bastoni parte dall'inizio", ha detto in conferenza stampa il commissario tecnico che schiererà Buongiorno al centro della difesa riportando così il difensore dell'Inter sul centro-sinistra. Per l'ultimo posto davanti a capitan Donnarumma ballottaggio tra Gatti e Di Lorenzo, con le quotazioni del difensore della Juventus in risalita. In cabina di regia torna titolare Samuele Ricci. Barella e Tonali sono certi di una maglia da titolare e anche sulla fasce si dovrebbe partire con gli stessi di giovedì, quindi Politano e Udogie. Il grande dubbio è sull'uomo di raccordo alle spalle di Moise Kean: giocherà uno tra Daniel Maldini e Davide Frattesi con Zaccagni e Raspadori che partiranno dalla panchina. Se verrà scelto il miglior bomber dell'Italia di Spalletti sarà 3-5-1-1 con Barella spostato più avanti e l'ex Sassuolo mezzala destra.

Dove seguire Italia-Germania.

La partita sarà trasmessa in diretta e in chiaro su Rai 1.

Fischio d'inizio: ore 20,45.

Stadio: Signal Iduna Park, Dortmund

TV e streaming: Rai 1, RaiPlay.

Arbitro: Szymon Marciniak (POL)