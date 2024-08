Sterling escluso dal Chelsea, Rio Ferdinand: "Trattamento selvaggio". E c'è il like di Lukaku

Può non voler dire niente, ma è chiaro che Lukaku al Chelsea sia un separato in casa.

In Inghilterra ha fatto molto discutere l'esclusione di Raheem Sterling dai convocati del Chelsea per la partita contro il Manchester City, valevole per il debutto della nuova stagione di Premier League. "Si è trattato di una decisione tattica, niente di più. Sono stato chiaro, è una decisione tattica", ha ripetuto l'allenatore dei Blues dopo la sconfitta contro i Citizens.

Dietro, invece, ci sarebbe il mercato. Secondo quanto riferito dal Mirror, il Chelsea ha fatto sapere all'entourage del giocatore di cercare una nuova sistemazione. D'altronde i Blues sono troppi, lo stipendio di Sterling pesa e vorrebbero cederlo. Di questa vicenda ha parlato anche Rio Ferdinand, ex capitano del Manchester United: "Trattamento selvaggio da parte del Chelsea. Per quale motivo? Per creare sicuramente problemi nel loro stesso spogliatoio?".

Delle parole che trovano i favori di Romelu Lukaku, un altro degli esuberi di casa Chelsea. Il centravanti belga, che sta aspettando che il Napoli si liberi di Victor Osimhen per tornare da Antonio Conte, sui social ha messo like al commento di Rio Ferdinand. Può non voler dire niente, ma è chiaro che Lukaku al Chelsea sia un separato in casa.