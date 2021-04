Stop SuperLega, la Juventus crolla in borsa: il titolo perde oltre il 10%!

Apertura in netto segno negativo per la Juventus: in Borsa il titolo bianconero in apertura a Piazza Affari è a -10,49%: ieri chiusura a -4,23%, oggi le azioni hanno aperto andando nettamente al ribasso. Ovviamente a pesare è il fallimento della SuperLega, rivoluzione spinta da Agnelli e naufragata ancor prima di partire.