Striscione contro Napoli, la Procura di Verona apre un'inchiesta per odio razziale

Non si fermano le polemiche per lo striscione della Curva Sud esposto fuori dal Bentegodi prima di Verona-Napoli. La Procura di Verona, come riporta il Corriere del Veneto, è pronta ad aprire un’inchiesta per "odio razziale ed istigazione a delinquere". Intanto, in queste ore, la Digos è impegnata per individuare i responsabili che rischiano almeno il Daspo.

"Da parte nostra, attendiamo soltanto di ricevere la relazione della Digos, dopodiché - annuncia al Corriere di Verona il capo della Procura scaligera, Bruno Francesco Bruni, - apriremo ufficialmente un’inchiesta. Siamo davanti a un gesto che non ha nulla di goliardico o provocatorio, così si getta discredito su tutta la tifoseria e sull’intera città di Verona per colpa dell’irresponsabilità di un singolo o comunque di un manipolo ristrettissimo di persone".