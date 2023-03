Subito caccia al biglietto per Napoli-Milan di Champions: già oltre 40mila in coda virtuale!

La vendita libera dei biglietti per Napoli-Milan di Champions League, in programma il prossimo 18 aprile al Maradona, è partita da poco più di dieci minuti

© foto di www.imagephotoagency.it

La vendita libera dei biglietti per Napoli-Milan di Champions League, in programma il prossimo 18 aprile al Maradona, è partita da poco più di dieci minuti e la coda virtuale per acquistare un tagliando, nonostante dei prezzi che hanno fatto storcere il naso qualcuno, è già infinita. Su Ticketone ci sono già oltre 40 mila persone in fila, collegate alla piattaforma, in attesa che arrivi il proprio momento per l'acquisto.