Suicidio Arsenal! Ko col Newcastle e ora Conte va verso l’impresa Champions

Stop pesante in chiave qualificazione Champions League per l'Arsenal. Al Saint James Park di Newcastle gli uomini di Mikel Arteta escono sconfitti per 2-0

TuttoNapoli.net © foto di Daniele Mascolo/PhotoViews Stop pesante in chiave qualificazione Champions League per l'Arsenal. Al Saint James Park di Newcastle gli uomini di Mikel Arteta escono sconfitti per 2-0 dai padroni di casa grazie all'autorete di Ben White al 55' e al gol di Bruno Guimaraes all'85'. Con questa sconfitta i Gunners mancano il sorpasso al Tottenham di Antonio Conte per il quarto posto in Premier League.