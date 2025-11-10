Summit Conte-SSCNapoli, Ansa: senza fondamento voci su dimissioni
(ANSA) - NAPOLI, 10 NOV - Nei prossimi giorni, ma non c'è ancora una data precisa, Antonio Conte si incontrerà con il presidente Aurelio De Laurentiis. Un faccia a faccia schietto per parlare dei problemi, gravi, del Napoli emersi nelle ultime gare e in particolare per l'atteggiamento della squadra a Bologna.
Nelle ultime ore si erano diffuse voci anche di dimissioni del tecnico, ma senza fondamento così come non è mai stato all'ordine del giorno un esonero dell'allenatore vista la fiducia immutata del presidente azzurro nei confronti di Conte. Restano però le parole pesanti dette nel dopo partita. E del resto, se non arrivasse una svolta effettiva soprattutto nel comportamento della squadra, non si escluderebbe un gesto clamoroso dell'allenatore salentino. (ANSA).
