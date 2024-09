Super Kvara trascina la Georgia: gol e assist nel 4-1 alla Repubblica Ceca

Una prestazione super di Khvicha Kvaratskhelia oggi in nazionale. Il gioiello del Napoli ha trascinato la sua Georgia mettendo a referto un gol e un assist nel 4-1 rifilato alla Repubblica Ceca, firmando così la prima vittoria all'esordio nella League B di Uefa Nations League.

La rete che apre le danze è proprio di Kvaratskhelia (33') che dal dischetto stappa il match. Nella ripresa poi la Georgia gioca un ottimo calcio e mette in fila tre reti in tredici minuti: prima Chakvetadzee (53') raddoppia proprio su assist di Kvara, poi Mikautadze (63') e Kochorasvili (66') mettono il lucchetto alla partita. Nel finale arriva il gol della bandiera per i cechi con Kalvach (80').