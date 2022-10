Super-Osimhen lancia il Napoli: il 63% degli utenti di TN lo elegge migliore in campo a Roma

Il Napoli non si ferma più e domenica sera ha consolidato il suo primato in Serie A con l’undicesimo successo consecutivo

© foto di www.imagephotoagency.it

Il Napoli non si ferma più e domenica sera ha consolidato il suo primato in Serie A con l’undicesimo successo consecutivo, per una striscia che i tifosi partenopei hanno visto una sola altra volta nella storia del club, ai tempi di Maradona. La partita dell’Olimpico non si è rivelata facile, contro una Roma che l’ha messa sulle energie nervose su preciso ordine del suo comandante Mourinho. A deciderla è stata una prodezza di Victor Osimhen all’80’. Gli utenti di Tuttonapoli, rispondendo al sondaggio proposto dalla nostra redazione, hanno eletto il nigerinao come MVP della sfida. E’ stato scelto dal 63% come migliore in campo. Al secondo posto Kim con il 20%. Rispondi al nostro sondaggio su Tuttonapoli.net. (Qui per votare).