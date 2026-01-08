Supercoppa di Spagna, il Real vince il derby! In finale sarà Clasico: Raspadori resta in panchina

vedi letture

Sarà il Clasico a decidere la Supercoppa di Spagna. Dopo il largo successo del Barcellona sull’Athletic Bilbao, il Real Madrid ha vinto anche il derby contro l’Atletico Madrid, imponendosi 2-1 nella semifinale disputata a Jeddah.

I Blancos partono fortissimo e sbloccano il match dopo appena due minuti con Valverde, per poi raddoppiare nella ripresa grazie a Rodrygo. L’Atletico prova a rientrare in partita con il gol di Sorloth, ma nonostante la pressione finale e i sette minuti di recupero, il Real resiste e porta a casa la qualificazione. Giacomo Raspadori, al centro di tante voci di mercato, è rimasto in panchina. La finale si giocherà domenica prossima al King Abdullah Sports City: di fronte, ancora una volta, Barcellona e Real Madrid per un nuovo, attesissimo Clasico.