Supercoppa di Spagna, trionfa il Barcellona: schiantato il Real di Ancelotti

Il Barcellona vince la Supercoppa di Spagna in una finale a senso unico contro il Real Madrid di Carlo Ancelotti. La squadra di Xavi vendica così il ko in Liga del girone d'andata, con un 3-1 senza appello firmato da Gavi, Lewandowski e Pedri, reso meno amaro dal gol nel recupero di Benzema. Per i blaugrana si tratta del quattordicesimo successo nella competizione, due in più del Real Madrid che aveva vinto proprio la scorsa edizione. Al triplice fischio è esplosa la gioia del Barcellona, primo in Liga a +3 dai blancos, ma già fuori dalla Champions League.