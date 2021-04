Superlega, emergono i primi dettagli: gli arbitri parleranno live ai tifosi!

Emergono i primi dettagli sulle modalità di svolgimento della Superlega europea. Tra le novità previste in ogni incontro, come riporta il quotidiano spagnolo Marca, ci sarà anche il confronto diretto tra arbitri e tifosi. Saranno infatti gli stessi direttori di gara a spiegare con un microfono le loro decisioni alla gente sugli spalti, in tempo reale e nel modo più trasparente possibile.