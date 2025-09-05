Ufficiale
Svizzera-Kosovo, Ndoye sfida l'azzurro Rrahmani
TuttoNapoli.net
Sono ufficiali le formazioni di Svizzera-Kosovo, match del Gruppo D delle qualificazioni ai Mondiali 2026, in programma alle 20.45 a Basilea. Nelle file elvetiche titolare Dan Ndoye, a lungo obiettivo di mercato del Napoli quest'estate. Per il Kosovo regolarmente titolare il capitano e difensore azzurro Amir Rrahmani.
SVIZZERA: Kobel; Widmer, Akanji, Elvedi, Rodriguez; Xhaka, Freuler, Rieder; Ndoye, Embolo, Vargas. Ct. Yakin.
KOSOVO: Muric; Vojvoda, Rrahmani, Dellova, Paqarada; Avdullahu, Rexhbecaj, Muslija; Krasniqi, Muriqi, Jashari. Ct. Foda.
