Fiorentina-Napoli, situazione settore Ospiti: riunione del Cosp non ancora risolutiva

A otto giorni dalla sfida tra Fiorentina e Napoli al Franchi resta ancora da definire la questione legata al settore ospiti. Nel pomeriggio si è riunito in Prefettura il comitato per la sicurezza degli spettacoli, con la partecipazione delle forze dell’ordine, per valutare eventuali aperture ai tifosi partenopei e la possibilità di ampliare il numero di biglietti a loro disposizione. Tuttavia, al termine dell’incontro non è arrivata alcuna decisione definitiva, lasciando il nodo ancora irrisolto.

Secondo quanto riportato da Firenzeviola, quella odierna è stata soltanto una prima analisi della situazione, senza che siano state assunte misure concrete in un senso o nell’altro. Le autorità stanno valutando i rischi e le condizioni necessarie per consentire l’accesso in sicurezza dei tifosi azzurri, ma occorrerà attendere le prossime ore per capire se ci saranno novità ufficiali.