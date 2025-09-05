Ufficiale

Danimarca-Scozia, le formazioni: Hojlund in panchina, solo un azzurro dal 1'

di Antonio Noto

Sono ufficiali le formazioni di Danimarca-Scozia, match del Gruppo C delle qualificazioni ai Mondiali 2026, in programma alle 20.45 a Copenaghen. A sorpresa il nuovo attaccante del Napoli, Rasmus Hojlund parte dalla panchina nella Danimarca, così come nella Scozia il centrocampista azzurro Billy Gilmour. Incece titolare inamovibile per gli scozzesi e in campo dal 1' Scott McTominay. 

DANIMARCA: Schmeichel; Kristensen, Andersen, Christensen, Maehle; Dreyer, Hojbjerg, Hjulmand, Damsgaard; Dolberg, Biereth.
A disposizione: Hermansen, Jorgensen, Vestergaard, Hogsberg, O'Riley, Osula, Hojlund, Gronbaek, Skov Olsen, Froholdt, Dorgu, Gaeei. Ct. Riemer.

SCOZIA: Gunn; Hickey, Souttar, Hanley, Robertson; McGinn, McTominay, Ferguson, Christie; Adams, Dykes.
A disposizione: Kelly, Clark, Doig, Gilmour, Hendry, Miller, McKenna, Gannon-Doak, Hirst, Bowie, Johnston, McLean. Ct. Clarke.