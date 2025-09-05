Italia U21, rimonta alla prima per Baldini: Montenegro battuto 2-1. 90' per Marianucci

Buona la prima per l’Italia Under 21 di Silvio Baldini, che debutta con una vittoria nelle qualificazioni europee battendo 2-1 il Montenegro allo stadio Picco di La Spezia. Nonostante l’avvio in salita, con il gol di Kostic al 4’ che ha gelato subito gli azzurrini, la squadra è riuscita a riorganizzarsi e a prendere coraggio nella ripresa. Nel primo tempo, infatti, la reazione è stata timida e affidata soprattutto alle iniziative individuali di Koleosho e Fini, senza riuscire a impensierire davvero gli avversari.

Diverso il copione nella seconda frazione: l’Italia è scesa in campo più aggressiva e determinata, trovando il pari al 52’ con Lipani, bravo a riscattarsi dopo l’errore che aveva portato al vantaggio montenegrino. Il centrocampista ha firmato l’1-1 con un tiro a giro da fuori area, favorito anche da un’incertezza del portiere ospite. Gli azzurrini hanno poi continuato a premere fino al sorpasso, arrivato al 79’ con Koleosho, glaciale dal dischetto per il rigore del definitivo 2-1. Una vittoria che testimonia il carattere della squadra e l’impronta del nuovo ct, capace di raddrizzare un match complicato con un ottimo secondo tempo. In campo per l'intero match il nuovo difensore del Napoli Luca Marianucci.