Olivera rientra prima dalla nazionale? Salterà Cile-Uruguay

Mathias Olivera è stato protagonista con l’Uruguay nel netto successo per 3-0 contro il Perù, che ha portato alla qualificazione ai prossimi Mondiali della nazionale allenata da Marcelo Bielsa. Il difensore del Napoli era diffidato prima del match e un’ammonizione rimediata al 79’ lo costringerà a saltare la prossima sfida della Celeste contro il Cile, in programma mercoledì 10 settembre.

Questo scenario potrebbe aprire alla possibilità di un rientro anticipato a Castel Volturno: Olivera potrebbe così mettersi subito a disposizione di Antonio Conte in vista della delicata trasferta del Napoli contro la Fiorentina. Nel caso in cui dovesse restare in gruppo fino alla fine del ritiro, il suo ritorno in Italia sarebbe previsto soltanto giovedì, a poche ore dal match del Franchi.