Ufficiale Castel Volturno, doppia seduta con allenamento congiunto: il report del club

Doppia seduta per il Napoli, che oggi si è allenato al mattino e al pomeriggio a Castel Volturno agli ordini di mister Antonio Conte. Di seguito il report pubblicato dal club azzurro: "Gli azzurri hanno svolto una doppia seduta al SSC Napoli Training Center. Al mattino il gruppo ha svolto una sessione di lavoro tecnico-tattico. Nel pomeriggio allenamento congiunto con l’Avellino".

I dettagli del test contro gli irpini di Biancolino, terminato con la vittoria dei campioni d'Italia per 5-3, sono stati riportati dal portale TuttoAvellino.