TABELLA - Il Cagliari chiude con più tiri in porta del Napoli: i numeri della sfida

Allo stadio Diego Armando Maradona termina 1-1 tra Napoli e Cagliari, con gli azzurri beffati e raggiunti dai sardi al 94'. Nonostante il Napoli abbia comandato dai primi minuti il match, i rossoblù hanno tirato in porta una volta in più degli azzurri: 7 contro 6. In particolare nella prima frazione di gioco il Napoli ha tirato solo una volta nello specchio della porta quando Osimhen ha segnato la rete del vantaggio.