Tabù porte chiuse per il Napoli: ecco quando avvenne l'ultima vittoria senza tifosi

Il Napoli si prepara alla sfida di ritorno di Coppa Italia contro l'Inter. La gara sarà a porte chiuse per via delle restrittive date dall'emergenza Coronavirus. Il club azzurro ha vinto solo due delle 12 sfide giocate senza tifosi. L'ultima nel 2015, in Europa League col Bruges, fu decisa dal difensore Vlad Chiriches, in uno stadio a porte chiuse a causa dell'allarme attentati in Belgio.