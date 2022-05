Taglio di capelli con logo Juve ai figli: 45enne indagato per maltrattamenti

A Roma un uomo di 45 anni, tifoso della Juve, è stato denunciato dalla ex moglie.

TuttoNapoli.net

© foto di www.imagephotoagency.it

A Roma un uomo di 45 anni, tifoso della Juve, è stato denunciato dalla ex moglie per aver portato i due figli, di 6 e 8 anni, dal parrucchiere per fargli fare un taglio di capelli con impresso sulla nuca il logo della Juve. Come riporta il Corriere della Sera, la Procura della Repubblica ha chiuso le indagini e indagato l’uomo con l’accusa di maltrattamenti in famiglia.