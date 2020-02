"Talento allo stato puro, deve giocare sempre!", a Cremona già pazzi di Gaetano

Tutti pazzi di Gianluca Gaetano. Il talento del Napoli, 19 anni, ha avuto bisogno di una sola partita da titolare con la Cremonese per mostrare le sue qualità: un assist e un gol per l'azzurro, elogiato dai suoi nuovi tifosi sulle pagine social del club. Tanti i messaggi di stima rivolti a lui, molti chiedono a Rastelli di farlo giocare sempre, altri criticano l'allenatore per avergli concesso spazio dal 1' solo col Trapani. Pasquale scrive: "Gaetano ha umiltà da vendere, talento allo stato puro, povero chi non ci ha creduto". Sergio aggiunge: "Personalità e qualità, bel giocatore niente da dire". Maurizio è sintetico: "Bel giocatore ci voleva. bene a puntare su di lui dall'inizio". Claudio di più: "Ha delle ottime potenzialità, va fatto giocare sempre". Questi sono solo alcuni dei messaggi rivolti a Gaetano. Il Napoli, da lontano, osserva interessato i suoi progressi.