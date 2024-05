Tanti Club Napoli al Sesto raduno di UANM a Castrovillari: ospiti tre ex azzurri

Sesto raduno di UANM a Castrovillari presenti numerosi club! All'evento erano ospiti: Roberto 'El Pampa' Sosa, Giovanni Francini e Antonio Carannante.

Il sesto raduno di UANM, che sta per unione azzurra Napoli nel Mondo, si è tenuto nel comune di Castrovillari, in provincia di Cosenza in Calabria. All'evento erano presenti numerosi club di tifosi azzurri (in totale trenta) provenienti da ogni angolo d'Italia e non solo (c'erano anche club Napoli esteri come i Club di Monaco di Baviera, Lussemburgo e Zurigo). In più ci sono state delle sorprese: erano infatti ospiti alcuni ex calciatori del Napoli: Roberto 'El Pampa' Sosa, Giovanni Francini e Antonio Carannante. Di seguito la Fotogallery