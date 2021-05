Tanti rientri dai prestiti: Spalletti dovrà valutare in particolare quattro azzurri

Luciano Spalletti, nuovo tecnico del Napoli, oltre alle scelte di mercato dovrà valutare anche i calciatori sotto contratto col Napoli che rientreranno dai rispettivi prestiti. Tra i tanti azzurri che rientreranno alla base quattro in particolare dovranno essere valutati con attenzione dall'allenatore toscano e potrebbero anche restare.

Due provengono dall'esperienza poco fortunata al Crotone: Adam Ounas e Sebastiano Luperto. L'attaccante algerino, da gennaio in Calabria dopo i primi mesi a Cagliari, si è messo in luce ed ha mostrato una costante crescita. Potrebbe completare il pacchetto dei 3 dietro la prima punta nel 4-2-3-1 di Spalletti. Da decifrare invece il futuro del difensore. Dopo la scadenza del contratto di Maksimovic il Napoli ha bisogno di un altro centrale, la provenienza dal settore giovanile azzurro potrebbe favorire la permanenza del salentino per questioni di lista.

Sempre in difesa, dopo il prestito alla Fiorentina, tornerà Kevin Malcuit. Anche nei terzini sembra scontato un addio, quello di Hysaj che tra un mese vedrà scadere il suo contratto, bisognerà vedere se Spalletti darà una chance al francese. Infine ci sarà da valutare Gianluca Gaetano, il classe 2000 reduce da una buona stagione in B alla Cremonese, potrebbe ritagliarsi il suo spazio. Anche in questo caso il passato nel vivaio, oltre che alla giovane età, sono fattori positivi per la permanenza in azzurro del trequartista.