Tanto possesso ma un solo gol: il Napoli sull'1-0 col Pescara al 45'

Si va al riposo sull'1-0. Il Napoli è in vantaggio nel test amichevole contro il Pescara al 45' (qui il live) grazie alla rete di Zielinski, dopo uno spunto individuale in seguito ad uno scambio con Politano. Solita enorme mole di gioco per gli azzurri, che hanno tenuto abbondantemente il possesso, contro una formazione che ha fatto finora densità nella propria area di rigore, concedendo non tante occasioni. Un palo per parte, di Galano e Koulibaly sull'1-0, per il resto un'occasione non capitalizzata ad inizio gara di Osimhen dopo una pressione alta fortissima che aveva indotto il portiere all'errore.