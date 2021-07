Tempi effettivi, rimesse di piede ed espulsioni a tempo: la FIFA studia il calcio del futuro

Il calcio potrebbe presto cambiare volto, evolversi per cercare di non perdere appeal nei confronti delle nuove generazioni. O almeno così la pensa la FIFA che in una competizione amichevole Under 19 – la Future of Football Cup - ha testato alcune nuove regole che un domani potrebbero essere presentate al Board Internazionale per essere eventualmente applicate anche nel calcio dei grandi.

Secondo quanto riferito da Tyc Sport le modifiche riguardano innanzitutto i tempi di gioco che nel torneo sono stati di 30 minuti contro i 45 minuti attuali, ma di tempo effettivo con il cronometro fermato ogni volta che il gioco si interrompeva. Un modo per evitare le perdite di tempo o impedire un'azione avversaria fingendo un problema fisico. Nel torneo sono poi state sperimentate le sostituzioni illimitate, visto che col tempo effettivo queste non causerebbero la perdita di minuti di gioco, e poi una novità sia per quanto riguarda le rimesse laterali sia gli angoli: le prime sono state infatti battute coi piedi, come succede nel calcio a 5, e sia per le prime sia per i secondi è stata data la possibilità che un calciatore possa riprendere il gioco senza dover scambiare palla con un altro compagno.

L'ultima modifica proposta è relativa al cartellino giallo con l'introduzione dell'espulsione temporanea: chi riceve un'ammonizione infatti dovrà lasciare il campo per 5 minuti, mentre per quanto riguarda il rosso la sanzione resta quella attuale.